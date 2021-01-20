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Nevşehir’de 90 adet tarihi eser ele geçirildi

20.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde tarihi eser kaçakçısı 1 şüpheli yakalandı.Nevşehir’in Avanos ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına karşı mücadele eden polis, 90 adet tarihi eseri ele geçirdi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde tarihi eser kaçakçısı 1 şüpheli yakalandı.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına karşı mücadele eden polis, 90 adet tarihi eseri ele geçirdi. Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmanın ardından A.U. adlı şahsın çok sayıda tarihi eser bulundurduğunu tespit etti. Şahsın ev işyerine yapılan operasyonda 40 sikke, 20 obje, 11 yüzük, 7 kolye, 2 ok ucu, 2 küpe, 2 bilezik, mavi renkli bir taş, 1 mühür, 1 minyatür tekerlek, 1 arma, 1 çan, 1 haç bulundu.
Polis ekipleri tarafından ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli A.U. gözaltına alındı.

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