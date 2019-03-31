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Nevşehir'de AK Partili Rasim Arı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.

Nevşehir'de AK Partili Rasim Arı kazandı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.
AK Parti, mevcut belediye başkanı Atilla Seçen'in yerine Rasim Arı'yı aday gösterdi. Arı, kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Nevşehir'de yeni belediye başkanı oldu.
RASİM ARI KİMDİR?
Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Rasim Arı, 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Nevşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Arı, evli ve iki çocuk babasıdır.

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