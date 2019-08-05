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Nevşehir'de aranan 17 kişi yakalandı, 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de çeşitli suçlardan aranan 17 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de çeşitli suçlardan aranan 17 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere çeşitli adli makamlar tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 kişi, polis ekiplerinin denetimleriyle yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 17 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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