Nevşehir'de aranan 2 kişi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, çeşitli suçlardan aranan 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Suriyeli şüpheli tutuklandı.
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Niğde adli makamlarınca kesinleşen adli para cezasını ödemediği için aranan Y.D.'nin noterde işlem yaptırdığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Y.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., savcılıkta kesinleşen adli para cezasını ödeyince serbest bırakıldı.
Adana'da işlediği bir suç nedeniyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu Z.E. yakalandı. Z.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
'3600 çocuk rahip tacizlerinin mağduru oldu'
İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı
Türkiye'nin 'alkol tüketim' tablosu belli oldu
Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!
Ölmeden önce son fotoğraf!
Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum