Nevşehir'de aranan 6 kişi yakalanıp, tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Bu kişilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan aramalar ve istihbari çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen ve mahkemeye çıkarılan bu kişilerden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Bu kişilerden 12'si yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi Konya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 kişi ise Jandarma ekiplerine teslim edildi.
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin
Öyle bir özelliği var ki gören durdurup poz veriyor
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
Onlarca kişiyi böyle emekli etmişler!
Herkesin konuştuğu isim ortak aday mı oluyor? Flaş sözler
Fransa yalanladı, Kanada kabul etti: Kayıtları dinledik
6 yıllık kocası kabusu oldu!
Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum