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Nevşehir'de aranan 6 kişi yakalanıp, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Bu kişilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan aramalar ve istihbari çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen ve mahkemeye çıkarılan bu kişilerden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Bu kişilerden 12'si yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi Konya Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 kişi ise Jandarma ekiplerine teslim edildi.

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