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Nevşehir’de aranan 739 kişi yakalandı

21.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde adli makamlar tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 739 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde çeşitli suçlardan adli makamlarca yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında 739 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde adli makamlar tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 739 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde çeşitli suçlardan adli makamlarca yakalama kararları ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında 739 kişi yakalandı. Yakalanan 739 kişiden 308’i adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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