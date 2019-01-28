Nevşehir'de aranan FETÖ şüphelisi Bursa'da yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Abdülhamit Ö., Bursa'da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yakalama kararı ile aranan, Nevşehir bölge talebe sorumlusu Abdülhamit Ö.'nün, Bursa'da bir evde saklandığını tespit etti. Şüpheli, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyon sonrasında gözaltına alındı. Abdülhamit Ö., ifadesi alınmak üzere Nevşehir'e götürüldü.

