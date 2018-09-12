Nevşehir'de, aranan hükümlü yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan İ.Y. (31) yakalandı.
Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yol uygulamasında durdurulan bir araçta, kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, araçta bulunan İ.Y. hakkında, 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu saptandı. İ.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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