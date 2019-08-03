Nevşehir’de Azeri otobüs devrildi: 14 yaralı

Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Azerbaycan’dan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Azeri turistleri taşıyan otobüs devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ve içerisinde 18 kişinin bulunduğu tur otobüsü Avanos ilçesinde devrildi. Kazada 14 kişi hafif şekilde yaralanırken 4 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan Azeri vatandaşların Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alındığı öğrenildi.

