Nevşehir'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında Bekir B. (34) yanarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde bulunan bağ evinde meydana geldi. Bekar olan Bekir B.'nin yaşadığı bağ evinde henüz belinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin içinde kalan Bekir B., yanarak hayatını kaybetti. Yangını görenlerin çabasına rağmen kurtarılamayan Bekir B.'nin cansız bedeni olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından çıkartıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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