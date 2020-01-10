HABER
  4. Nevşehir’de “Basın Anıtı” açılışı yapıldı

Nevşehir’de “Basın Anıtı” açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.Nevşehir Belediyesi tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolasıyla Meteris meydanında yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolasıyla Meteris meydanında yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı. Basın Anıtı açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca’nın yanı sıra gazeteciler ve daire müdürleri katıldı.
Basın Anıtı açılışını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve gazeteciler birlikte yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün 10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla basın emekçisi kardeşlerimizin günü her türlü zorluğa her türlü sıkıntıya rağmen gece demez gündüz demez, soğuk demez sıcak demez. Terör operasyonlarında gazeteci kardeşlerimiz var, kaza haberlerinde gazeteci kardeşlerimiz var. Siyasetçilerin herhangi fiilini gerçekleştirmesinde gazeteciler var. Yani hayatın her noktasında var olan gazeteci kardeşlerimizdir. Onlar tabi ki zor şartlarda görev yapıyorlar. Ama tabi ki marifet iltifata tabidir. Onların zor bir mesleği yaptığını ifade ederek onların gününde onları gündeme getirmek istedik. Dolayısıyla ben anıt gibi şeylerin yapılmasına sıcak bakmayan birisiyim. Ama böyle bir günde hem Meteris Meydanımızın daha güzel hale gelebilmesi ve eski cazibesini yeniden yakalayabilmesi adına burada yaptığımız çalışmaları gazeteci kardeşlerimize bir anıt yaparak burasının güzelliğini taçlandırmak istedik. Gerçekten de çok şık bir yer olmuş. Dolayısıyla gazetecilerin hatırlanması adına yapılan bir anıttır” dedi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ta yaptığı açıklamada "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi. Vali Aktaş, “Malumunuz bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü. Bununla ilgili olarak Nevşehir Belediyemizin yaptırmış olduğu Basın Anıtını açmak için bir araya geldik. Bende tüm gazeteci arkadaşlarımızın, basın mensuplarımızın çalışan gazetecilerimizin bugününü kutluyorum. Hepsine sahada çalışan, afet bölgelerinde çalışan, terör bölgelerinde çalışan her türlü zorluk altında işin yapmaya çalışan tüm arkadaşlarımıza sağlıklı günlerde çalışmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve gazetecilerin Basın Anıtı önünde hatıra fotoğrafını ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!
DESKİ güneşten yılda 2 milyon kWh enerji üretecekDESKİ güneşten yılda 2 milyon kWh enerji üretecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Üşümezsoy'dan açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!

Süryani rahip 'terör' şüphesiyle gözaltına alındı

Süryani rahibe 'terör' gözaltısı

Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Dövdü, saçını kesti, tehdit etti! "Ölmek istemiyorum"

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

HDP'li Özalp Belediyesi'nde 'PKK izleri' Aynı sistemi uygulamışlar

HDP'li belediyede PKK'nın sistemini uygulamışlar

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Balıkçıların telsizdeki son sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.