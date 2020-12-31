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  4. Nevşehir’de bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlara neden oldu

Nevşehir’de bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlara neden oldu

31.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3.etapda bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Beddik Mahallesi TOKİ Blokları 3.etapta bulunan bir apartman dairesinin 6.katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3.etapda bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Beddik Mahallesi TOKİ Blokları 3.etapta bulunan bir apartman dairesinin 6.katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Apartman dairesinde çıkan yangın apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olurken apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından apartman dairesinde çıkan yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri devam ediyor.

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