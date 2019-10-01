Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de hayvanlarına yem vermek için ahıra giren kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Göynük köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Kazım Çetiner (70), ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.
Bu sırada bir boğa Çetiner'e saldırdı.
Aldığı darbelerle yere yığılan Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetiner'in cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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