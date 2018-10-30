Nevşehir'de çalınan içkiler Adana'da bulundu

Nevşehir'den çalındığı belirlenen 3 bin 60 şişe içki Adana'da bulundu.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri devriye görevi sırasında 4 kişinin Sümer Mahallesi 69034 Sokak'ta 33 CBC 51 plakalı tırdan bandrollü içki indirdiğini fark etti.
Durumlarından şüphelenilen kişilerin yapılan kontrolde 3 bin 60 şişe içkinin faturasını gösterememesi üzerine 4 zanlı Bağlar Polis Merkezine götürdü.
Yapılan incelemede içkilerin Nevşehir'deki bir içki fabrikasından Ankara'ya gönderilirken çalındığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
İçkiler ise fabrika yetkililerine teslim edildi.
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