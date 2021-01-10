Nevşehir’de çıkan kavga ölümle bitti

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki kavga ölümle bitti.

Kozaklı ilçe merkezinde karşılaşan K.Y. ve Ü.O. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yanındaki silahı Ü.O.’ya yönelten K.Y.’nin ateş etmesi neticesi yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı şahsı Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ü.O. buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara’ya götürüldü.

Ü.O. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

