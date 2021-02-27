HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de cinayet: Sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Nevşehir’de cinayet: Sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü

27.02.2021 20:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de bir kişi otel odasında tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D.

Nevşehir’de bir kişi otel odasında tartıştığı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur D. ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur D., genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayete kurban giden Pınar Can’ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
İkna çalışmaları sonuç verdi!İkna çalışmaları sonuç verdi!
ECU, Chip Tuning ve Remapping nedir?ECU, Chip Tuning ve Remapping nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Erdoğan ve Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde temel atma törenine katılacak

Tarih verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin online katılacak

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

İçişleri Bakanlığı: 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu teslim oldu

İkna çalışmaları sonuç verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.