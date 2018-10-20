HABER

Nevşehir'de Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Nevşehir'de Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü

NEVŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Doğu Türkistan'a destek amacıyla kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Bayrak yürüyüşü" düzenlendi.

Borsa Kavşağı mevkisinde ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile toplanan kalabalık, mehter takımı eşliğinde slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüdü.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan halkının çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Kaşgar'dan, Urumçi'den Nevşehir'e selam olsun. Mazlum bir milletin sesine imdadına ses verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Biz, sizin bu desteğinize Allah'ın huzurunda şahitlik edeceğiz. Nevşehir, mazlum Doğu Türkistanlıların feryadına ses verdi. Doğu Türkistanlıların, Türk milleti ve 1,5 milyarlık ümmetin bir parçasını olduğunu Çin'e haykırıyorsunuz."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği günden beri çeşitli coğrafyalardaki mazlumlara sahip çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2002 yılından beri Cumhurbaşkanımız, dünyada zulme uğramış ne kadar mazlum varsa hepsine sahip çıkmak için mücadele veriyor. Afrika'dan Myanmar'a nerede bir ezan sesini susturmak isteyen varsa hepsinin karşısında durdu. Biz zulme karşı, Türk milleti olarak her platformda gücümüz yettiği kadar meydanlarda ve dualarda bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Çünkü, bugün biz kardeşlerimize sahip çıkmazsak yarın aynı zulmün bizim topraklarımıza gelmeyeceğini düşünebilir miyiz? Tüm coğrafyalardaki Müslümanlar aynı duyarlılığı gösterebilse karşımıza çıkacak kimse olmaz. Biz bir 1,5 Müslüman olarak kucaklaşmayı bilmiyoruz. İnşallah bunu temin ederiz."

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

PARTNERGezmeyi sevenler müjde! Türkiye'ye vize şartı kalktıGezmeyi sevenler müjde! Türkiye'ye vize şartı kalktı
Yıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındıYıkım sırasında Türk bayrağı iş makinesiyle alındı
İBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdiİBB’nin yerli ve özgün projeleri ödül getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan protestosu ihh nevşehir insani yardım derneği Nevşehir Seyit Tümtürk

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.