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Nevşehir'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

Nevşehir'de eğitime kar engeli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de merkeze bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitime, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi.

İlçeler ve kent merkezine kendi imkanlarıyla ulaşan öğrencilerin de talepleri halinde bir gün idari izinli sayılacakları belirtilen açıklamada ayrıca yollarda görülen buzlanma nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına uymaları, kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim ve öğretime ara kar yağışı Nevşehir

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