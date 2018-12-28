Nevşehir'de eğitime kış engeli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışının ardından kara yollarında etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki köy okulları ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için il genelindeki taşımalı eğitim ve köy okulları ile bazı ilçe merkezlerinde okulların 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il genelindeki tüm köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verilmiş olup Kozaklı ve Derinkuyu ilçe merkezlerindeki okullarda aynı nedenden dolayı bir gün tatil edilmiştir." denildi.

