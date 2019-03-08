Nevşehir’de FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



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