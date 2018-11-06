Nevşehir'de FETÖ'den 1 tutuklama

Zafer BARIŞ/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de son 1 haftada FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Nevşehir'de son 1 haftada 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu
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