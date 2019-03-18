HABER

Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünü yeniden canlandırmak, hapiste bulunan FETÖ tutuklularını zinde tutmak, tutukluların ailelerine maddi destek sağlamak ve örgüte finansal destek sağlamak iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünü yeniden canlandırmak, hapiste bulunan FETÖ tutuklularını zinde tutmak, tutukluların ailelerine maddi destek sağlamak ve örgüte finansal destek sağlamak iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı. FETÖ’ye finansal destek sağlamak suçundan hakim karşısına çıkan örgütün il abisi H.S. ve il ablası G.Y.’nin yanı sıra F.S., M.Y., Ö.F.A., T.E., G.E., Y.G., Ü.A., M.Ö. S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nevşehir’de FETÖ’den 11 tutuklama

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Patronunun otomobilini çalıştıran genç iş yerine girdi: 2 yaralıPatronunun otomobilini çalıştıran genç iş yerine girdi: 2 yaralı
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.