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Nevşehir'de FETÖ'den 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği polisin yaptığı çalışmalarda, 23 kişi gözaltanı alındı. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kararı ile 21 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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