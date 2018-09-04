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Nevşehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüpheliler, serbest bırakıldı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüpheliler, serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette ifade veren şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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