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Nevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 04:04 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR’in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde bir otelde meydana geldi. 45’i Çinli 7’si Endonezyalı 52 kişi, gece saatlerinde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle otel yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından turistler, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan turistlerin durumlarının iyi olduğu ve sabah saatlerine kadar müşahede altında tutulacakları öğrenildi.
‘GIDA ZEHİRLENMESİ GİBİ DURUYOR’
Yaşanan olayla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, doktorlardan bilgi aldı. Çekiç daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harun Çekiç, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını kaydetti. Çekiç, “Doktorlarla görüşmemizde, hepsinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayati tehlikeleri yok, tedavileri başladı. Neden olduğu araştırılıyor. Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama nedenini henüz bilmiyoruz” dedi.
‘OTELDE KONAKLAYAN 280 MÜŞTERİ VAR’
Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, “Otelde konaklayan 280 müşteri var. Tüm müşteriler aynı yemekleri yedi. Öğle yemeğini başka yerlerde yiyenler var. Otelden mi kaynaklı yoksa yemek yedikleri şirketle mi alakalı bunlara bakacağız. Ayrıca, yemeklerin numuneleri alındı. Onları inceleyecekler gerekli işlimler yapılacak. Sabah taburcu olurlar” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldıNevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldıNevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldıNevşehir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 52 turist hastaneye kaldırıldı

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