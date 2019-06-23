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Nevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri karayolunun Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Sedak Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yamaçtan aşağıya yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta bulunan 8 aylık Rabia Acar ile kaza sırasında araçtan fırlayan Enver Can (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Rabia Acar ve Enver Can'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralıNevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralıNevşehir'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

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