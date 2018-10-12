Nevşehir'de hırsızlara yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Cami Kebir Caddesi'ndeki iki işyeri sahibi kendilerini taciz eden kadınların, el çabukluğuyla ceplerindeki bin 550 lirayı çaldıklarını iddia etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kayıtlarını incelediklerinde şüphelilerin Derinkuyu ilçesi istikametine seyir halinde olduklarını tespit etti.
Durdurulan araçtaki Emrah T, Cüneyt K, Fırtına A. ve Sevda A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli hırsızlık, tırnakçılık yöntemi ile yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan, Sevda A, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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