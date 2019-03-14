Nevşehir'de 'Huzur-50' operasyonu

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de genel asayişin temini ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 16 ekip, 126 polisin katılımıyla 'Huzur-50' ismi verilen operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın bizzat yönettiği uygulamada 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere 1175 kişi sorgulandı. Yapılan çalışmada 5 yabancı uyruklunun, yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Nevşehir girişindeki yol uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Uygulamada kontrol edilen ve kusurlu oldukları belirlenen 13 otomobil sürücüsüne ise 13 bin TL para cezası kesildi.

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