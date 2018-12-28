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Nevşehir'de ihaleye fesat iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:05 | Son Güncelleme

İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde, taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ilçe milli eğitim müdürü ile bir iş insanı tutuklandı.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca taşımalı eğitim ihalesine fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Avanos Milli Eğitim Müdürü Mehmet B. ile iş insanı Birol S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avanos Nevşehir tutuklama

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