Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Hatice- Fikret Özer çifti yaşamını yitiridi, 3 kişi yaralandı.

Avanos-Kalaba yolu Devebağırtan mevkiinde M.A'nın kullandığı 38 ZZ 495 plakalı otomobil ile Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Fikret Özer (60) ve yanındaki eşi Hatice Özer (58), olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.A. ile Hatice U. (39) ve Şakir U. (43), sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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