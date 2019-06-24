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Nevşehir’de inekler sele kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla anbean kaydedildi.Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak sonrasında köyde sel meydana geldi.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yağan yağmur sonrasında meydana gelen olayda ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlarca cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde hafta sonunda yağan sağanak sonrasında köyde sel meydana geldi. Köy merkezi ve ekili araziler, selden büyük zarar gördü. Yaşanan sel felaketi nedeniyle iki inek sulara kapılırken ineklerin sele kapıldığı anlar vatandaşlarca saniye saniye görüntülendi.
Sel sularıyla birlikte metrelerce sürüklenen iki ineğin telef olduğu öğrenildi.

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