HABER

Nevşehir’de internet dolandırıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

Nevşehir’de internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde ikamet eden S.S.’nin, internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaştığı tespit edildi.

Nevşehir’de internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde ikamet eden S.S.’nin, internet üzerinden zararlı bir yazılım ile şahısların kişisel verilerine ulaştığı tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.S.’nin iş yerinde, evinde ve aracında yaptığı aramada, 4 adet bilgisayar, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet flash bellek, 1 adet harici harddisk, çok sayıda DVD ve CD, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından materyallerde yapılan incelemede bir çok kişiye ait TC kimlik numarası, yasa dışı bahis siteleri üyelik bilgileri, kullanıcı adı ve şifreleri olduğu tespit edilirken ortak hareket ettikleri öğrenilen N.K.’da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S. ve N.K. adliyeye “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, ateşli silahlar kanuna muhalefet” suçlarından sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.S. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Bolu’da, eşini öldüren Iraklı adam adliyeye sevkedildiBolu’da, eşini öldüren Iraklı adam adliyeye sevkedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.