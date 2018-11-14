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Nevşehir'de iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

Nevşehir'de iş makinesinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde olan iş makinesi, yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Mustafa Uyumaz'a çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Uyumaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimliği açıklanmayan iş makinesi operatörü, ifadesi alınmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik kazası

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