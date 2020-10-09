HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de jandarma kumar baskını düzenledi

Nevşehir’de jandarma kumar baskını düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde kumarhaneye dönüştürülen bir eve baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 43 kişiyi gözaltına alırken 189 bin 215 lira para cezası yazdı.Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde müstakil bir evinde dernek temsilciliği olarak kullanıldığını ve içerisinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde kumarhaneye dönüştürülen bir eve baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 43 kişiyi gözaltına alırken 189 bin 215 lira para cezası yazdı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde müstakil bir evinde dernek temsilciliği olarak kullanıldığını ve içerisinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti. Dernek binasında operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ikazlara rağmen içeride bulunanların kapıyı açmamasının ardından kilidi kırarak içeri girdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kumar oynayan kişilerin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görülen şüpheliler olay yeri incelemenin ardından gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında suçüstü yakalanan 3’ü kadın 43 kişi hakkında kumar oynamaktan dolayı toplam 52 bin 675 lira idari para cezasının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 136 bin 540 lira ceza yazıldı.
Ayrıca dernek yetkilisi G.K. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken yapılan aramada, mutfak dolabı altındaki gizli bölmede elektrikli tombala top çekme fanusu ile yerlere dağılmış vaziyette ve çöp kutuları içinde kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Bakan Koca: Salgının hızını kestikBakan Koca: Salgının hızını kestik
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
'Etek altı' taciz davasında mahkeme kararını verdi
'Etek altı' taciz davasında mahkemeden flaş karar
Üsküdar'da şoke eden olay! Metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı
Şoke eden olay! Metro raylarına atladı
Zonguldak'ta şiddetli yağmur ve rüzgar! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Zonguldak'ta yollar göle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.