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Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde polisin bir işyerine yaptığı operasyonda, 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde polisin bir işyerine yaptığı operasyonda, 74 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek, işyerinde arama yaptı. Kontrol cihazının barkodunu tespit edemediği, farklı marka ve boyutlarda toplam 74 şişe içki bulundu. İçki şişeleri muhafaza altına alınarak, iş yeri sahibi hakkında; '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek' suçundan yasal işlem yapıldı.

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Nevşehir'de kaçak içki operasyonuNevşehir'de kaçak içki operasyonuNevşehir'de kaçak içki operasyonu

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