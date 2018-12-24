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Nevşehir'de kaçak şarap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin yılbaşı öncesinde yaptığı operasyonda, Avanos ilçesindeki üç depoda toplam 2 bin 430 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Nevşehir'de kaçak şarap operasyonu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin yılbaşı öncesinde yaptığı operasyonda, Avanos ilçesindeki üç depoda toplam 2 bin 430 şişe kaçak şarap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik kent genelinde denetimler yapıldı. Avanos ilçesindeki denetimlerde üç depoda 2 bin 430 şişe kaçak şarap ele geçirildi. Usule uygun bandrol kullanılmadığı, bandrollerin daha önceden kullanılmış şişelerden elde edildiği ve bandrollerin üzerindeki ölçülerin şişelerle uyuşmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet savcısının talimatları kaçak şaraplara el konuldu. İş yeri yetkilileri hakkında ise '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan işlem yapıldı.

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Nevşehir'de kaçak şarap operasyonuNevşehir'de kaçak şarap operasyonuNevşehir'de kaçak şarap operasyonu

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