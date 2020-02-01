HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nevşehir’de kar manzaraları mest etti

Nevşehir’de kar manzaraları mest etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından kentte kar manzaraları kartpostallık görüntüler verdi.Nevşehir’de dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından kentte kar manzaraları kartpostallık görüntüler verdi.
Nevşehir’de dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nevşehir’de kar yağışının ardından kendilerini parka atan vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirirken kar manzaralarının güzel görüntüler vermesini değerlendirdiklerini söylediler. Parklarda oluşan kartpostallık görüntüleri arkadaşı ile değerlendiren bir vatandaş, “ Görüntümüz, manzaramız çok güzel. Nevşehir’imizdeki manzaraları değerlendirmek için parka geldik. Çok güzel anılar biriktiriyor kar bize. Şuan ki kardan çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Kar Nevşehir’e çok güzel oldu” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da açıklamasında karın en çok Nevşehir’e yakıştığını söyledi. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Kar Allah’ın bize verdiği en önemli nimetlerden bir tanesidir. Ama bazıları için sıkıntı. Belediyeler için belediyeciler için ciddi sıkıntı. Çünkü siz vatandaşlarınızın hayatlarını kolaylaştırmak zorundasınız. O yüzden 24 saat esasına göre çalışmak zorundasınız. Bizler için tabi ki çalışmayla geçiyor. Diğer taraftan en güzel manzarayı oluşturan özellikle Nevşehir gibi dünyanın eşsiz, benzersiz güzelliklerine sahip bir şehirde özel manzaralar oluşturuyor. Bu da hemşerilerimizin, kardeşlerimizin tadını çıkarması içi bir vesile oluyor. Şimdi parkta da aynı şekilde güzellikler yaşıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki kar en çok Nevşehir’e yakışıyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklamaElazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal! Öğretmen 2. sınıf öğrencisine şiddet uyguladı

Okulda skandal! Öğretmenin işine son verildi

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.