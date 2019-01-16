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Nevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

 NEVŞEHİR'de etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri karla kaplanan cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte yaşam zorlaştı. Kar nedeniyle okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği kentte belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, ana yollar başta olmak üzere cadde, bulvar ve mahallelerde trafik akışının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve mama bıraktı.

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Nevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdıNevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdıNevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdıNevşehir'de kar yaşamı zorlaştırdı

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