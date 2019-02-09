Nevşehir’de kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Nevşehir’in Göre kasabasında aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Göre Kasabası Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde Abdurrahman Baş’a ait 17 koyun ve 1 keçi aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyun sürüsünü saldıran kurtlardan geriye ise sadece postları kaldı. Koyunlarını kurtların saldırısı sonrasında açıklamada bulunan Abdurrahman Baş, “17 koyunumuz ve 1 keçimiz aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyunlarımızdan geriye sadece postları kaldı” dedi.
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