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Nevşehir'de lise öğrencilerine simit ve aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği üyeleriyle Nevşehir Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencilerine simit ve aşure ikram etti.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği üyeleriyle Nevşehir Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencilerine simit ve aşure ikram etti.

Lise bahçesindeki etkinliğe, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ile okul öğrencileri katıldı. Dernek Başkanı Şekerli, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin başlarına simit fırlatılması olayına tepki göstermek amacıyla bu etkinliği yaptıklarını söyledi. Başkan Rasim Arı ise, Türk toplumu olarak nimete karşı şükretmeyi bilen bir kültürün evlatları olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim Anadolu Lisemiz diyor ki, 'Nimete karşı yapılan saygısızlığa biz saygı ile cevap verelim.' O kardeşlerimizin hiçbir suçu yok. Suç kim de bizde, hocalarımızda ve anne ve babalarda. Bizim için kıymetli olanların değerini, bayrağın, ezanın, istikbalin, vatanın, nimetin ve bizim için kıymetli olan milli ve manevi değerlerin önemini evlatlarımıza aktaramıyorsak bunun vebali ve sorumluluğu anne babaların, öğretmenlerin yani biz büyüklerindir. Biz nimete karşı şükretmeyi, nimeti yerde gördüğümüzde üç defa öpüp başımızın üzerine koyan bir kültürün evlatlarıyız. Türkiye'de taraftar grupları denildiğinde genelde agresif tavır gösteren ve toplumsal duyarlılığı az olan insanlar grubu olarak bilinir. Ama bu şehrin taraftar grubu nerede bir sorun, nerede sosyal bir duyarlılık var ise her zaman orada olmuşlardır. Bu tavırları nedeniyle taraftar grubuna teşekkür ediyorum."

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