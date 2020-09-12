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  4. Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan şok denetimler sonrasında başta umuma açık iş yerleri olmak üzere cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı.

Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.
Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan şok denetimler sonrasında başta umuma açık iş yerleri olmak üzere cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

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