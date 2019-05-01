Nevşehir'de narenciye deposunda yangın

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kavak beldesinde kayadan oyma yer altı soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Narenciye deposu olarak kullanılan kayadan oyma yer altı soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Birol T'ye ait içinde yaklaşık 30 bin sandık limon ve portakal bulunan depodaki yangına Nevşehir ve Ürgüp Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tek girişi olan depodaki yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.

Yangında, ürünlerin büyük kısmının zarar gördüğü öğrenildi.

