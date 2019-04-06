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Nevşehir’de Nissara AVM’den Dünya Saati uygulamasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:36 | Son Güncelleme

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati uygulamasına Nissara AVM’de destek verdi.Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati uygulamasına Nissara AVM’de destek verdi.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati uygulamasına Nissara AVM’de destek verdi.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati uygulamasına Nissara AVM’de destek verdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde 2007 yılından bu yana uygulanan "Dünya Saati" hareketi kapsamında Nissara AVM, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, doğa kaybı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla alışveriş merkezinin bazı ışıklarını 20.30’dan 21.30’a kadar bir saat süreyle kapatarak destek verdi.

WWF önderliğinde her yıl 135 ülkede düzenlenen Dünya Saati hareketi, ilk kez 2007’de Avustralya’nın Sydney kentinde başlatıldı. 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati, her yıl nisan ayında, tüm dünyada aynı anda gerçekleştiriliyor. Harekete katılan şehirlerin tarihi ve görkemli yapılarıyla birlikte ışıklarını kapatan köprüler, şirket binaları ve bireysel konutlarla, iklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlanıyor. Nissara AVM’de Dünya Saati uygulamasının yapıldığı sırada ziyaretçilere ney dinletisi düzenlendi.

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