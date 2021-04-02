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Nevşehir’de oğlunu yaralayan baba tutuklandı

02.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine silahla yaralanma sonucu tedaviye gelen D.D.’nin yapılan sorgusunda kendisini babasının silahla yaraladığını söyledi.

Nevşehir’de oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Nevşehir’de oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine silahla yaralanma sonucu tedaviye gelen D.D.’nin yapılan sorgusunda kendisini babasının silahla yaraladığını söyledi. Polis ekipleri tarafından oğlunu silahla yaralayan baba A.D kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonrasında oğlunun kendisine bıçak çektiğini kendisinin de oğlunu korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve oğlunun yaralandığını belirtti. Yaralı D.D.’nin hastanede yapılan aramasında üzerinde bıçak ele geçirilirken adliyeye sevk edilen baba A.D. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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