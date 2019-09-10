HABER

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:54 | Son Güncelleme

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülşehir ilçesindeki Sanayi Kavşağı mevkisinde, Şenol Saygılı idaresindeki 34 CAF 432 plakalı otomobil ile öğrenci taşıyan Aytekin Demir yönetimindeki 50 SL 188 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücü ile 6 öğrenci, ambulanslarla götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kazanın aynı istikamete giden araçlardan birinin kavşağa yaklaştığı sırada kontrolsüz şerit değiştirmesinden kaynaklandığı görülüyor.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Bariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktıBariyerlere çarparak takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı
HDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaretHDP önünde eylem yapan ailelere Varank ailesinden ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülşehir Nevşehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.