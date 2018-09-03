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Nevşehir'de otelllerden hırsızlık şüphelisi Yozgat'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesindeki otellerde odalara girerek hırsızlık yapan H.F., Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, otel odalarından hırsızlık olaylarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesindeki otellerde odalara girerek hırsızlık yapan H.F., Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, otel odalarından hırsızlık olaylarıyla ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polisin titiz çalışmaları sonucu, 12 ve 19 Ağustos arasında ilçedeki çeşitli otellerin 14 odasına girerek toplam 3 bin 800 TL, 710 ABD doları ve 200 euro çalan şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. İncelenen güvenlik kameralarındaki zanlının eşkali ile istihbarat birimlerince, gümrükten yabancı plakalı araçla giriş yapan kişinin aynı olduğu anlaşıldı. Hırsızlık zanlısı H.F., Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki evinde, Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polislerin ortaklaşa yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyete getirilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. H.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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