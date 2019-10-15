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Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, Fenerbahçe Spor Okulu'nda sekreter olan Yasemin Gül (22), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, Fenerbahçe Spor Okulu'nda sekreter olan Yasemin Gül (22), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden aracıyla kaçan sürücü Burhan E. (21), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda sekreter olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle sevk edilen sağlık ekipleri, Yasemin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü Burhan E., sabaha karşı polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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