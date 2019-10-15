Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yasemin Gül'ün cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yasemin Gül için 15 Temmuz Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Anne Songül ve baba Günal Gül, cenaze aracında kızlarının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından Yasemin Gül için Alibey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gül'ün çalışma arkadaşları ve yakınları katıldı. Amca Ümit Gül, yeğeni Yasemin Gül'ün hastane dönüşünde yolun karşısına geçerken hızlı olduğunu tahmin ettikleri otomobilin çarpmasıyla öldüğünü söyleyerek, sürücünün kaza yerinden kaçıp gitmesine tepki gösterdi. Yasemin Gül'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Yasemin Gül'ün, Facebook hesabında profil bölümüne "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" mesajı yazdığı görüldü.

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