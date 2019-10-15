HABER

Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 01:15 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan İsa C.

Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan İsa C. (35) hastanede tedavi altına alındı.
Esentepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre komşu olan Arif Ş. ile İsa C. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Arif Ş., komşusu İsa C.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsa C.'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan Arif Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bittiNevşehir'de otopark kavgası kanlı bittiNevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadıDüğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı
Yasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldıYasak aşk ortaya çıktı, cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş'ten sürpriz 11

Şenol Güneş'ten sürpriz 11

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunun zanlıları hakim karşısında!

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.