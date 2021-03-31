Nevşehir’de park halindeki araç alev alev yandı

Nevşehir’de park halindeki otomobil alev alev yanarken, otomobildeki 2 kişi kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı’nda bir eczaneden ilaç almaya giden Özkan D. otomobilini eczanenin önüne park etti. Kısa bir süre sonra 38 NU 727 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kendilerini son anda otomobilden dışarı attı. Yanan aracı çevre esnafı yangın söndürme tüpleri ile söndürürken, yaşanan olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Park halindeki aracın alev alev yanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

